Киев, , 14:02 — REGNUM Украинская имитация процесса мирных переговоров в рамках Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске гораздо лучше любого «российского» сценария, сообщил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин 9 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Бывший дипломат прокомментировал привлечение к переговорам в Минске «представителей» Донбасса из числа одиозных украинских журналистов.

Читайте также: На Украине представили своих «представителей Донбасса» на переговорах в ТКГ

«Это правильная история. На прогресс по Донбассу это никак не повлияет, России и Путину это сейчас не нужно, но такая имитация процесса и наших усилий в сто раз лучше, чем российский сценарий с так называемым Консультативным советом», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Андрей Портнов заявил, что власти Украины проводят политику по дальнейшему обособлению и отделению Донбасса.

Читайте ранее в этом сюжете: Политика Украины направлена на дальнейшее отделение Донбасса — Портнов