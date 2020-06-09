Москва, , 13:51 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности взять на контроль резонансное «пьяное» ДТП с участием актера Михаила Ефремова, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

«Что касается давления на следствие — это недопустимо. Давайте попросим комитет по безопасности и противодействию коррупции взять этот вопрос на контроль. Закон один для всех — пьяная езда недопустима», — заявил Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.

Актер Михаил Ефремов 8 июня вечером на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водитель фургона впоследствии умер в больнице.

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