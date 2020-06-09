Сеул, , 13:51 — REGNUM Власти Вьетнама разрешили въезд в страну более 800 представителям южнокорейских компаний и членам их семей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской торговой палаты во Вьетнаме (KOCHAM).

По их словам, разрешение получили 863 человека.

Известно, что 193 сотрудника южнокорейских предприятий прибыли во Вьетнам самолётом Asiana Airlines 9 июня, члены их семей будут доставлены 12 июня.

Отмечается, что это первый случай, когда власти Вьетнама сделали исключение для въезда на территорию страну членам семей представителей иностранных компаний.

С марта по май 2020 года правительство Вьетнама разрешили въехать в страну более 2400 представителям малых, средних и крупных компаний Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в Ханой прибыли более 210 студентов из Южной Кореи.

Читайте также: Власти Вьетнама разрешили въезд в страну студентам из Южной Кореи