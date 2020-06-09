Джакарта, , 13:50 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо уделяет серьезное внимание бедным гражданам, пострадавшим от COVID-19, которые не получали социальной помощи от правительства, сообщает Kompas.

«Президент снова поручил министерству социальных дел уделить внимание бедным и пострадавшим жителям, которые ещё не получили социальной помощи», — заявил пресс-секретарь президента Индонезии Фаджроэль Рахман.

Опрос, проведенный в мае, показал, что 60,3% респондентов оценили, что социальная помощь, предоставленная правительством, не была целевой.

«Мы надеемся, что благодаря большому количеству схем социальной помощи не останется ни одного бедного», — отметил пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии обсуждает политику укрепления сектора образования, особенно в отношении детей и религиозных учебных заведений.

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