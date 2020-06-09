Москва, , 13:48 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, призванный урегулировать вопросы с наказанием за безбилетный проезд на пассажирском транспорте, в частности, в автобусах, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня. Правила будут едины и для государственных, и для коммерческих перевозчиков.

Разграничиваются полномочия по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа, между Российской Федерацией и регионами.

Предлагается наделить представителей перевозчика и должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля за оплатой проезда, правом требовать в установленных случаях от пассажиров и безбилетных лиц документы, удостоверяющие их личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проектом федерального закона также устанавливается запрет принудительной высадки безбилетников, не достигших возраста 16 лет, следующих без сопровождения совершеннолетнего лица.

«Фактически вводится бесплатный проезд для всех детей», — отметил депутат Госдумы Виталий Ефимов («Единая Россия»).

При этом он указал на уголовную ответственность в том числе родителей за оставление ребенка в опасности.