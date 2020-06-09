Минск, , 13:58 — REGNUM Правоохранители должны привлекать к уголовной ответственности тех, кто угрожает членам избирательных комиссий и их семьям. Об этом заявил 9 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает издание «СБ.Беларусь сегодня».

Лукашенко обратился к генеральному прокурору, председателю Следственного комитета и министру внутренних дел с призывом обратить на угрозы, связанные с подготовкой президентских выборов, самое серьёзное внимание. Это уголовное нарушение, напомнил он, отметив, что участковых комиссий по предстоящим выборам пока нет.

«Но уже в адрес тех, кто проводил парламентские выборы, в адрес их семей — со всех сторон угрозы. Это что такое?» — возмутился белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что ей угрожают сторонники участвующего в президентской кампании блогера Сергея Тихановского. Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа.

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