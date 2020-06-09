Екатеринбург, , 13:57 — REGNUM В Екатеринбурге неизвестные повесили на место табличек «Последнего адреса» разместили листы бумаги с обвинениями в адрес организации «Мемориал» (иностранный агент). Об этом заявили городские активисты.

Как передаёт интернет-газета Znak, ранее таблички были демонтированы. Теперь на их месте висят листы, где говорится об обвинениях, которые выдвигались в адрес одного из руководителей одной из региональных ячеек «Мемориала», а также одного из его друзей в педофилии.

Активисты уже обратились в полицию, чтобы данному деянию была дана оценка. Общественники хотят, чтобы его квалицировали как клевету.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на пресс-конференции по проекту «Последний адрес» в «Ельцин-центре» призвали считать коллаборационистов-власовцев жертвами репрессий. В рамках проекта на жилых домах размещали таблички с информацией о репрессированных в 1930-е годы гражданах.

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