Москва, , 13:48 — REGNUM Беседу в режиме видеоконференции проведет 9 июня президент России Владимир Путин с главой Сбербанка Германом Грефом и губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Об этом 9 июня рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня в режиме видеоконференции он (президент России) пообщается с главой Ростовской области Голубевым. Также у него сегодня запланировано общение в режиме телеконференции с руководителем Сбербанка Грефом», — заявил Песков, рассказав, что сегодня российский лидер продолжит свою работу с регионами.

Кроме этого, пресс-секретарь добавил, что российский президент проводит с главой Сбербанка регулярные совещания по вопросам работы кредитной организации, как одной из крупнейших в России.

«Сегодня у президента будет большая активность и в плане телефонной дипломатии, будет несколько телефонных разговоров во второй половине дня», — также сообщил Песков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 8 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что предлагаемые поправки к Конституции России, относящиеся к социальной сфере, направлены на заботу о нуждающихся в помощи и рассчитаны на годы вперёд.