Киев, , 13:44 — REGNUM Оборонный госконцерн «Укроборонпром» принял решение уволить главу авиастроительной компании «Антонов» Александра Донца, сообщили 9 июня в пресс-службе компании.

Поводом для увольнения стали результаты проверки деятельности авиационного предприятия.

«Были выявлены многочисленные факты, которые могут свидетельствовать о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства…» — сказано в сообщении.

Отметим, что 9 июня стони сотрудников компании «Антонов» вышли на акцию протеста. По мнению людей, «Укроборонпром» уничтожает научно-технические работы завода. По закону «Укроборонпром» должен снабжать предприятие заказами, но последние шесть лет «Антонов» не производит самолёты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, что Украина хочет создать национальную авиакомпанию, основу авиапарка которой будут составлять самолёты Антонова.

Читайте также: На Украине могут создать национальную авиакомпанию — Криклий