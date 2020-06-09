Кабул, , 13:41 — REGNUM Высшее военное руководство Пакистана прибыло в Кабул для переговоров с правительством Афганистана. Об этом 9 июня сообщают местные СМИ.

Среди делегатов присутствовал глава генерального штаба Пакистана Камар Джавед Баджва, а также глава межведомственной разведки Файз Хамид.

Военачальники провели встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Подробности переговоров не раскрываются.

Встреча произошла после появления информации о готовности боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провести прямые переговоры с правительством страны.