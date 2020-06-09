Киев, , 13:43 — REGNUM Украинский политический эксперт и журналист Игорь Лесев сегодня, 9 июня, подробно проанализировал новую карту административно-территориального деления Украины, обнародованную правительством страны.

«Вопросов к новой карте много, и самый первый — а в чем, собственно, заключается децентрализация?» — отмечает эксперт.

Лесев напоминает, что до госпереворота-2014 на Украине было 490 районов.

«После славного Майдана некоторые районы оказались в другом государстве, другие не под контролем Киева, но даже без них районов у нас оставалось — «мама не горюй». И вот после «общественных обсуждений» нам нарисовали интересную такую гигантоманию», — отмечает эксперт.

По его информации, по новому плану на Украине образуют 112 мегарайонов.

«По какому принципу — не совсем понятно, но нарисовали как нарисовали. Центрами районов назвали самые крупные города. Вроде бы логика в этом есть, но это палка о двух концах. Т. е. нам обозначили 112 опорных пунктов, где будет какая-то административно-чиновничья жизнь и хозяйственная деятельность. Но что будут в такой конфигурации делать другие города, которые в одночасье потеряли свой пусть невысокий, но статус? Ведь обиженных появляется гораздо больше», — подчеркивает специалист.

Лесев считает, что плюс от этой «нарезки» виден только в одном — солидное такое сокращение чиновничьего аппарата, но при этом неизбежно сокращаются и сервисные функции от государства.

«Потому пока все видится очень однозначно. Под соусом децентрализации нам впихивают всю ту же суперунитарную страну, в которой решили сэкономить на куче чиновников, но также на комфорте рядовых граждан. Децентрализация — это вопрос полномочий, а каких полномочий лишается центр — абсолютно непонятно», — резюмировал политический эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что с новой картой административно-территориального деления Украины уже связано и несколько внешнеполитических скандалов. Во-первых, согласно плану Киева, в Закарпатье Украины, на границе с Венгрией, будет образован крупный Береговский район, который фактически станет отдельным «венгерским» районом и будет больше подконтролен Будапешту, чем Киеву. Кроме того, в конце мая власти Болгарии, по сути, предъявили территориальные претензии Украине, требуя обеспечить сохранение целостности болгарской общины в Болградском районе Одесской области в ходе предстоящей административно-территориальной реформы.