Москва, , 13:41 — REGNUM Телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом нет в графике российского президента Владимира Путина на 9 июня, однако такой контакт может быть оперативно согласован. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее о возможных переговорах глав России и Турции по ситуации в Ливии сообщило турецкое агентство Anadolu. Песков отметил, что лидеры двух стран общаются очень тесно, и при необходимости их разговор может быть согласован «весьма оперативно».

Представитель Кремля добавил, что если такое общение будет согласовано, то разговор состоится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявил, в результате переговоров с президентом США Дональдом Трампом были достигнуты договоренности по урегулированию гражданского конфликта в Ливии. Турецкий лидер допустил скорые переговоры с Путиным.

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