Киев, , 13:28 — REGNUM Военный концерн «Укроборонпром» решил прекратить полномочия президента государственного предприятия «Антонов» (флагман украинского авиастроения) Александра Донца.

Об этом сегодня, 9 июня, сообщила пресс-служба госконцерна, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что приказ о прекращении полномочий Донца ранее сегодня же подписал гендиректор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус. Временным исполняющим обязанности назначен Александр Лось, вице-президент «Антонова» по проектированию.

Также в сообщении отмечается, что решение было принято после того, как специальная комиссия завершила проверку ГП «Антонов» и передала материалы по ее результатам в Службу безопасности Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Проверка проводилась с 27 апреля по 22 мая 2020 года по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля.

«По результатам проверки выявили многочисленные факты, которые могут свидетельствовать о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевом использовании объектов государственной собственности, злоупотреблениях и нарушениях со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины», — утверждается в сообщении.

Отметим, что по данным украинских СМИ, сегодня же сотни сотрудников госпредприятия «Антонов» вышли на акцию протеста против действий руководства госконцерна «Укроборонпром», заявив, что последние уничтожают все научно-технические работы завода. Митингующие подчеркивали, что на сегодняшний день «Антонов» уже 6 лет не получает заказы на строение самолетов.

ИА REGNUM напоминает, что «Антонов» — украинское государственное предприятие, основной сферой деятельности которого является разработка, производство и ремонт самолётов серии «Ан». Входит в состав государственного концерна «Укроборонпром». Согласно официальным данным, в 2019 году предприятие сократило чистую прибыль в 3,5 раза — до 447,98 млн грн.