Джакарта, , 13:21 — REGNUM Правительство Индонезии обсуждает политику укрепления сектора образования, особенно в отношении детей и религиозных учебных заведений, сообщает Kompas.

Министр-координатор по человеческому развитию и культуре Индонезии Мухаджир Эффенди заявил, что по этому вопросу министерство финансов утвердило общий бюджет в размере 2,36 трлн рупий ($167 млн).

«Вопрос соразмерности очень важен, сколько там учеников, количество учителей, опекунов. Если это возможно, эти данные впоследствии можно будет использовать в качестве основы для утверждения религиозных школ в будущем», — отмечает Мухаджир Эффенди.

Кроме того, министерству религии Индонезии было предложено подготовить карту 21 000 религиозных школ, которым будет помогать министерство общественных работ и жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что на территории страны выявлено 33 076 случаев заражения SARS-CoV-2.

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