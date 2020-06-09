Киев, , 13:21 — REGNUM Вопросы языка на Украине должны обсуждаться учёными, а не политиками, написал министр культуры Украины Александр Ткаченко 9 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Для меня важно, чтобы слышали и другую точку зрения, которая существует. Потому что её также высказывают украинцы», — заявил он.

Ткаченко пообещал сделать всё, чтобы появлялось как можно больше продукции на украинском языке.

Министр также выступил за пересмотр ограничений на показ российских фильмов, в частности, с участием актёров, которых внесли в «чёрный список» на Украине.

«С моей точки зрения, тот факт, что кому-то запрещён въезд, не может служить одновременно поводом для того, чтобы ленты, в которых участвовали эти актёры, были запрещены», — добавил Ткаченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин напомнил, что Ткаченко в 2014 году занимался разжиганием вражды на Украине, когда руководил телеканалом «1+1».

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