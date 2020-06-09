Киев, 9 июня 2020, 13:21 — REGNUM Вопросы языка на Украине должны обсуждаться учёными, а не политиками, написал министр культуры Украины Александр Ткаченко 9 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Ткаченко пообещал сделать всё, чтобы появлялось как можно больше продукции на украинском языке.
Министр также выступил за пересмотр ограничений на показ российских фильмов, в частности, с участием актёров, которых внесли в «чёрный список» на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин напомнил, что Ткаченко в 2014 году занимался разжиганием вражды на Украине, когда руководил телеканалом «1+1».
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