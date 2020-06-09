Киев, , 13:18 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова утверждает, что готова подписать подозрения любым народным депутатам действующего состава Верховной рады, в том числе — экс-президенту страны Петру Порошенко.

Об этом она заявила в интервью изданию «Украинские новости», материал опубликован сегодня, 9 июня.

Венедиктова уточнила, что у нее нет проблем подписать подозрение действующим народным депутатам «при наличии оснований и достаточных доказательств».

«Я не слабый человек, и я это сделаю четко регламентированным законом способом», — отметила она.

В ответ на уточняющий вопрос Венедиктова заявила, что сейчас уже есть 21 дело, в котором так или иначе фигурирует Порошенко. Она напомнила, что 17 дел в отношении бывшего президента открыл ее предшественник на посту генпрокурора — Руслан Рябошапка, остальные 4 уже открыла она.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований 10 июня. Бюро обратилось в суд о принудительном приводе Порошенко, поскольку он неоднократно не являлся на допросы. В свою очередь, защита бывшего президента считает решение суда незаконным, поскольку оно было принято в отсутствие самого Порошенко или его представителей.

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