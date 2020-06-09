Москва, , 13:15 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении и в третьем приняла закон о создании в России государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК), передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

Правительство РФ наделяется полномочиями по определению федеральных органов исполнительной власти, представляющих в обязательном порядке информацию в ГИИС ДМДК, порядка функционирования системы, порядка подключения субъектов (информационных систем субъектов), требований к аппаратно-программным средствам участников, а также состава информации, сроков и способов ее представления в систему и получения из нее.

Кроме того, для сокращения административной нагрузки на отечественных производителей ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней законопроектом предусмотрена добровольность опробования и клеймения ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства.

На территории РФ с 1 июня по 1 ноября 2018 года прошел эксперимент по маркировке отдельных видов драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.