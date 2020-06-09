Москва, , 13:13 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об упрощенном порядке приема в гражданство РФ, а также об обязательной дактилоскопической регистрации кандидатов, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

Поправками в закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» предлагается прописать, что обязательной государственной дактилоскопической регистрации подлежат «иностранные граждане и лица без гражданства, приобретающие гражданство Российской Федерации, в отношении которых обязательная государственная дактилоскопическая регистрация не проводилась».

МВД утвердит форму заявлений для вступления в гражданство.

Одновременно приняты поправки, которые позволят принимать решения о приобретении гражданства РФ по заявлениям законных представителей в отношении детей, достигших совершеннолетия вперёд рассмотрения их заявлений.

Однако фракция «Справедливая Россия» вступила против законопроекта.

Сейчас если на территории РФ есть нетрудоспособный гражданин иного государства, у него есть трудоспособные дети, то такой человек может получить в упрощенном порядке гражданство РФ.

«Предлагается, если на территории РФ проживает гражданин иного государства, у нас есть и Дальний Восток, и этот человек женился или вышел замуж, родила, по достижении 18 лет ребенок получает гражданство РФ, соответственно, человек, который гражданин иного государства, становится гражданином РФ. Ворота настежь», — возмущен лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.