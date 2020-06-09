Москва, , 13:13 — REGNUM Всеволод Вуколов освобождён от должности заместителя министра труда и социальной защиты России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Уточняется, что занимаемый пост Вуколов покинул по собственному желанию.

«Освободить Вуколова Всеволода Львовича от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе, опубликованном 9 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Добавим, что в должности замминистра труда и соцразвития Вуколов обеспечивал руководство деятельностью по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере трудовых отношений (за исключением вопросов условий и охраны труда), оплаты труда, социального партнерства и региональной политики. Также он координировал вопросы выработки государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере занятости населения и безработицы, трудовой миграции, альтернативной гражданской службы.

Заместителем главы Минтруда Вуколов был назначен 6 апреля 2019 года. В настоящее время информация о нём с сайта Минтруда РФ удалена.