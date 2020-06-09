Москва, , 13:11 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, направленный на совершенствование порядка определения кадастровой стоимости недвижимости, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

«Закон позволит реализовать требование послания президента 2018 года, в котором речь идет об устранении перегибов при оценке недвижимости граждан», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Меры направлены на формирование действенных механизмов исправления накопленных ошибок в ранее утвержденных результатах кадастровой оценки, доступных для широкого круга правообладателей, а также на совершенствование отдельных положений закона «О государственной кадастровой оценке», направленное на недопущение определения необоснованной кадастровой стоимости в будущих государственных кадастровых оценках.

Предполагается исключение возможности внесения изменений в результаты оценки без публичного рассмотрения таких изменений.

Устанавливается правило о ретроспективном применении кадастровой стоимости, которая была установлена на основании решения суда или комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, на весь период со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) первоначальной кадастровой стоимости в случае ее уменьшения.

Законопроектом предусмотрено изменение механизма внесудебного установления кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости — переход от формального рассмотрения соответствующих заявлений в комиссиях по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости к их содержательному рассмотрению в государственных бюджетных учреждениях субъектов РФ, осуществляющих определение кадастровой стоимости.

Устанавливается, что методологическая ошибка в определении кадастровой стоимости рассматривается в пользу правообладателя объекта недвижимости.