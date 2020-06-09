Москва, , 13:10 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, упрощающий оспаривание кадастровой оценки недвижимости, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

«Оспорить кадастровую стоимость в досудебном порядке станет проще. Для этого достаточно будет направить соответствующий запрос через МФЦ. Более того, при выявлении одной ошибки государственные бюджетные учреждения регионов обязаны будут проверить и исправить ошибки и по другим однотипным объектам», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект устанавливает, что любая методологическая ошибка в определении кадастровой стоимости должна трактоваться в пользу собственника.

«Такие ошибки, намеренные или случайные, всегда стоят денег и нервов, поэтому закон обяжет снижать ошибочную стоимость задним числом, с первой даты ее внесения в ЕГРН. Это даст возможность требовать перерасчета налоговых платежей за весь период действия ошибочной записи», — отметил Володин.

Также устанавливается персональная ответственность должностных лиц за повторные ошибки.