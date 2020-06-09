Вильнюс, , 13:02 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 9 июня, подтвердил, что литовско-польские границы откроются уже 12 июня, а карантин, возможно, в стране будет снят с 16 июня, однако решение по снятию карантина будет приниматься на заседании правительства 10 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Правительство рассмотрит будет или не будет (снятия карантина). В любом случае, какое-то решение принято будет — или измениться на другую правовую форму, останется режим чрезвычайной ситуации на государственном уровне, или останется в действии карантин», — сказал Сквернялис.

По его словам, в любом случае останутся базовые ограничения: сохранение дистанции, обязательное использование защитных масок в закрытых помещениях и подобные меры.