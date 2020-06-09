Загреб, , 13:03 — REGNUM Президент Хорватии Зоран Миланович собирается приехать для участия в Параде победы в Москве 24 июня. Об этом 9 июня сообщает российской посольство в стране на своей странице в соцсети Twitter.

«По информации российского посольства, президент Республики Хорватии Зоран Миланович намерен воспользоваться полученным приглашением и прибыть на мероприятия в Москву», — говорится в сообщении посольства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около тысячи словенских полицейских будут направлены на границу Словении и Хорватии для защиты страны от потоков нелегальной миграции.