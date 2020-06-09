Амстердам, , 13:10 — REGNUM Международная следственная группа, расследующая крушение рейса MH17, получила от украинских властей только данные вторичных радаров. Об этом заявил 9 июня прокурор Тейс Бергер на суде по делу об авиакатастрофе, проходящем в Нидерландах.

Он пояснил, что вторичные радары фиксируют только гражданские самолеты, которые находятся в небе и передают сигнал на землю. Среди таких данных нет информации об объектах или самолётах, у которых выключен передатчик.

По словам прокурора, данные с первичных радаров Украина не передавала, по этому поводу состоялось расследование. Выяснилось, чтов день крушения лайнера радар в Донецке был выключен, он находится на подконтрольной ополченцам территории. Радар под Артёмовском был повреждён, а радар в Чугуево находился на плановом обслуживании.

Информация с украинских гражданских и военных радаров дала лишь ограниченную картину. Россия предоставила первичные данные радара в Ростовской области, однако эксперты не нашли ни следов запуска ракеты, ни признаков присутствия военного самолета поблизости от упавшего «Боинга».

Бергер заявил, что отсутствие следов запуска ракеты не говорит о её отсутствии. Новые радарные данные получить невозможно, констатировал он.

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