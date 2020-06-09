Берлин, , 12:54 — REGNUM Американское газовое лобби может серьёзно проиграть, если политикам удастся предельно разозлить Германию и та введёт дополнительные тарифы для сжиженного газа из США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 9 июня, комментируя заявления немецких депутатов.

Ранее представители бундестага сообщили «Известиям», что считают неприемлемыми экстерриториальные санкции США в отношении проекта «Северный поток — 2» и что если преследование со стороны США не прекратится, Берлин может ввести ответные меры, в частности — установить штрафные тарифы на американский газ.

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«Вашингтон совершит огромную ошибку, если продолжит давить на Берлин по «Северному потоку — 2». Американцы вообще заигрались в санкции. От них много шума, а реальных результатов ноль.

Американский истеблишмент — как демократы, так и республиканцы — накручивают свою американскую публику, получая на этом какие-то, видимо, дополнительные рейтинги, и всё. Так ли уж им важно мнение прибалтов и поляков? Уверен, что нет. Американское газовое лобби может вообще серьёзно проиграть, если политикам удастся предельно разозлить Германию и та введёт дополнительные тарифы для американского сжиженного газа. А им, видимо, это удастся: один тезис о том, что американцы лучше немцев понимают, как должны строиться европейская экономика и европейская политика, чего стоит! Я уже не говорю о постоянном тоне суверена по отношению к вассалу.

Политические установки американцев и их европейских сателлитов по «Северному потоку» в нашей части звучат, если вдуматься, вообще безумно. По ним получается, что наша страна кому-то обязана транспортировать своё экспортное сырьё только каким-то определённым удобным другим государствам образом. И ладно бы, если бы это были дружественные государства, так ведь нет, враждебные! Они что нас, данью обложили?