Москва, , 12:44 — REGNUM Госдума из-за сбоя в электронной системе вернулась к традиционному ведению заседания, голосовать предполагается на «часе голосования», передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

В ходе заседания выяснилось, что не работает система электронного голосования, часть микрофонов не работает. Госдума отложила голосование по законопроектам до устранения неполадок. Парламентарии в своей работе придерживаются регламента работы Госдумы.

«Вы не возражаете, если мы вернемся к старому, проверенному, безупречному, но может быть, более сложному варианту выражения своего мнения — голосованию без использования наших новых систем. Нет возражений?.. Придется использовать старые, наработанные веками способы ведения дискуссии — работает только микрофон трибуны», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.