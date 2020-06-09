Париж, , 12:44 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что демонстрации, организованные, чтобы осудить «насилие со стороны полиции» и в целом дискриминацию в обществе, были запрещены из-за кризиса в области здравоохранения, но он тем не менее дал зеленый свет для их организации, сообщает Le Figaro.

«Демонстрации на самом деле не разрешены, потому что есть указ премьер-министра, который запрещает собрания более десяти человек. Но я считаю, что глобальные эмоции в этом вопросе выходят за рамки применимых правовых норм», — оценил Кристоф Кастанер.

«Санкций и штрафов не будет», — пообещал министр внутренних дел, который призвал демонстрантов соблюдать безопасное расстояние между людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Франциивыступил за «терпимость к расизму во французских правоохранительных органах».

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