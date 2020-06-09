Пекин, , 12:36 — REGNUM Предположения американских ученых о том, что пандемия коронавирусной инфекции могла начаться в августе 2019 года в КНР, притянуты за уши. Об этом 9 июня заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

«В выводы, основанные на потоке автомобилей, сложно поверить любому взрослому человеку… Мне кажется, что этот метод исследования очень сильно притянут за уши», — сказала она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые Гарвардской медицинской школы в США изучили спутниковые снимки парковок у больниц в китайском городе Ухане, откуда и начала распространяться инфекция.

Было обнаружено значительно увеличение количества автомобилей на стоянках в пяти медучреждениях Уханя в конце лета и осенью 2019 года по сравнению с годом ранее. В связи с этим американские ученые сделали вывод, что пандемия коронавирусной инфекции могла начаться ещё в августе 2019 года.

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