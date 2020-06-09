Вена, , 12:31 — REGNUM Земельный суд Зальцбурга возобновил слушания по делу полковника австрийской армии в отставке Мартина М., сообщает 9 июня ТАСС.

Ранее заседание суда было приостановлено из-за распространения коронавируса. Заседание проходит в закрытом режиме при повышенных мерах безопасности, так как материалы дела касаются государственной тайны.

Представителей СМИ пообещали пустить в зал только для оглашения приговора. Прокуратура Зальцбурга обвинил полковника в отставке в разведывательной деятельности в пользу Главного управления Генштаба ВС России.

Государственный обвинитель считает, что Мартин М. работал на российскую военную разведку с 1993 года. По версии обвинения, военнослужащий получил за свою работу 300 тыс. евро.

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