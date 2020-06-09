Харгейса, , 12:30 — REGNUM По амнистии президента самопровозглашенной республики Сомалиленд был освобожден скандально известный сомалийский журналист Абдималик Муз Олдон. Об этом передает ВВС Somalia.

По информации телерадиокомпании, Олдон провел за решеткой более 13 месяцев. Он был признан виновным в распространении ложных новостей судом в Харгейсе в июле 2019 года и был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы.

Он неоднократно отрицал все обвинения и свою вину, а его адвокаты назвали приговор несправедливым.

Президент Сомалиленда Мусе Бихи Абди в субботу, 6 июня, распорядился освободить журналиста после давления со стороны лидеров оппозиции и правозащитных групп.

Олдон был освобожден за счет помилования президента во второй раз.

Он сообщил ВВС, что был освобожден после того, как представители политических партий поговорили с президентом Сомалиленда. Он отметил, что с ним хорошо обращались в тюрьме, однако он заболел.

После Гражданской войны в Сомали и распада правительства в 1991 году Сомалиленд стал самопровозглашенным независимым государством и в настоящее время имеет свое собственное правительство. Однако Сомалиленд не признан Организацией Объединенных Наций (ООН), Африканским Союзом (АС) или какой-либо другой страной мира.