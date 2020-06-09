Минск, , 12:16 — REGNUM Главной задачей государственных органов системы обеспечения национальной безопасности является сохранение стабильности в стране, а также обеспечение законности и правопорядка. Об этом сегодня, 9 июня, на совещании заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Совещание по вопросам деятельности госорганов системы обеспечения национальной безопасности President.gov.by

«Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет, — подчеркнул белорусский лидер, комментируя ход кампании по выборам главы государства. — То, что от вас требуют Конституция и закон».

При этом Лукашенко напомнил, как в «таком супердемократичном государстве», как Соединённые Штаты, обошлись с протестующими.

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Глава государства также указал не недопустимость нарушения закона в ходе избирательной кампании.

«Потом нам придётся за это очень дорого заплатить. Вы знаете, как подобная ситуация развивалась в Украине. Поэтому закон и еще раз закон. Он должен быть безукоризненно соблюден», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии состоятся выборы президента республики. Действующий глава государства Александр Лукашенко, который бессменно руководит страной с 1994 года, вновь планируется переизбраться. Всего зарегистрировано 15 инициативных групп, которые собирают подписи за того или иного кандидата.