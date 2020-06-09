Москва, , 12:14 — REGNUM Законопроект о наделении таможенных служб полномочиями по расследованию случаев контрабанды наличных денег, алкоголя и табачных изделий внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

Внесение предлагаемых изменений позволит в определенной мере снизить нагрузку на следственные подразделения иных правоохранительных органов, в которые за период с 2014 по 2018 год таможенными органами было передано по подследственности свыше 8,5 тыс. уголовных дел, а также более 12 тыс. сообщений о преступлениях, отмечают авторы.

Расходные обязательства публично-правовых образований, возникшие на основании законопроекта, будут исполняться в пределах соответствующих бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем бюджете бюджетной системы Российской Федерации, и их увеличение не потребуется, указали в правительстве.