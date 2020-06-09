Москва, , 12:25 — REGNUM Замглавы МИД России Сергей Рябков подтвердил, что межведомственные консультации с США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности должны пройти в Вене 22 июня. Об этом дипломат заявил 9 июня РИА Новости.

Он отметил, что будет участвовать в переговорах с российской стороны, а спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли — с американской. Консультации пройдут в межведомственном формате.

«Мы позитивно оцениваем возобновление такого рода контактов», — сказал Рябков.

При этом дипломат выразил недоумение тем, что в США ожидают присутствие на переговорах китайской стороны. В России нет понимания по готовности КНР к такому диалогу, вместе с тем Москва уважает позицию Пекина, который не желает участвовать в переговорах о разоружении с РФ и США, напомнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, о предстоящих российско-американских переговорах по стратегической стабильности заявил 8 июня спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай не намерен принимать участие в этом процессе.

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