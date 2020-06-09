Екатеринбург, , 12:22 — REGNUM Итоги проверки медиаблока мэрии Екатеринбурга, полученные Счётной палатой города, могут передать в прокураруру. Об этом заявил спикер гордумы Игорь Володин после заседания представительного органа, передаёт корресподент ИА REGNUM.

Ранее депутатам представили результаты аудита горадминистрации. Было выявлено несколько нарушений по части расходов на СМИ.

Теперь перед гордумой поставят вопрос: подавать ли полученные материалы в прокуратуру, сказал Володин. Спикер уже подписал постановление о включении в график работы думы рассмотрения данного вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Счётная палата города выявила у мэрии Екатеринбурга нарушения на 2 млн рублей в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Работа Счётной палаты Екатеринбурга вызвала вопросы депутатов