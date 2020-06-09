Подгорица, , 12:04 — REGNUM Крестные ходы в защиту святынь Сербской православной церкви в Черногории возобновятся с воскресенья, 14 июня. Об этом заявил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий 8 июня.

Митрополит напомнил, что прошел год с тех пор, как на праздник Всех Святых перед храмом Воскресенья Христова в Подгорице верующие и священники Сербской православной церкви поклялись, что не позволят черногорскому руководству отнять у них церкви и монастыри.

«Эти крестные ходы продолжатся с праздника Всех Святых, это будет в следующее воскресенье», — процитировал портал Vijesti. me слова митрополита Амфилохия.

Он также отметил, что черногорские власти «все еще поддерживают» преступный закон о свободе вероисповедания, который был принят в парламенте в конце декабря 2019 года, и «утверждают, что святыни, которые здесь воздвигались с апостольских времен и времен Святого Царя Константина и Царицы Елены, принадлежат не народу, а им».

Архиерей заявил, что в 1990-е годы появилась надежда на то, что гонения на церковь в Черногории прекратятся, но в наши дни они возобновились. Амфилохий призвал власти страны сделать с ним «то, что они сделали с митрополитом Иоанникием, Арсением и Данило» когда-то в прошлом.

«Я их призываю не мучать мой народ и священников, а решить этот вопрос моей ликвидацией. Я призываю этих товарищей и господ — пусть сделаю это, если считают, что таким образом они смогут вылечить этот народ от опасного вируса, которым мы отравлены еще с времен той безбожной идеологии [коммунизма]», — сказал Амфилохий.

Митрополит также подчеркнул, что крестные ходы возобновятся потому, что этого требует народ Черногории.

Напомним, что Иоанникий (Липовац) был избран митрополитом Черногорско-приморским в декабре 1940 года решением Священного Архиерейского собора. В июне 1945 года после жестоких пыток митрополита убили по приказу генерала Пеко Дапчевича, подчинявшегося Иосипу Броз Тито.