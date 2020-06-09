Москва, , 12:04 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов настаивает на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, по мнению коммуниста, глава государства не в курсе всех происходящих на фоне коронавируса событий, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

«Мы настаиваем на том, чтобы президент подвел итоги этих трёх месяцев у себя на встрече с лидерами политических партий. Почему? Потому что у меня ощущение, что он не в курсе целого ряда событий. Если взять политическую сторону вопроса — те, кто его окружает, продолжают наверстывать упущенное либеральной своры, которая разворовала страну в девяностые годы», — отметил Зюганов.

КПРФ с этим категорически не может согласиться.