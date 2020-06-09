Ростов-на-Дону, , 11:57 — REGNUM На 10 июня назначен ежегодный отчёт о работе правительства Ростовской области, который губернатор Василий Голубев представит донским депутатам в режиме онлайн. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Отмечается, что доклад о работе областного правительства в 2019 году для Василий Голбуева станет девятым по счёту. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции отчёт впервые состоится в режиме видеоконференцсвязи. В конференц-зале будут находиться около 20 человек.

ИА REGNUM напоминает, что Василий Голубев был наделён полномочиями главы администрации Ростовской области в 2010 году. В 2015 году он одержал победу на губернаторских выборах, получив более 78% голосов избирателей.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский губернатор назвал два условия участия в выборах