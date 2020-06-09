Киев, , 11:56 — REGNUM Война в Донбассе является лабиринтом, из которого есть выход, заявил президент Украины Владимир Зеленский 9 июня в интервью изданию «Украинская правда».

«Это как лабиринт. Но в нём, я уверен, есть выход. Люди достаточно эмоциональны, когда бастуют или негодуют, это понятно», — рассказал Зеленский.

Он отметил, что не менял свою позицию в отношении Донбасса после того, как стал президентом.

«Мои выводы до того, как я стал президентом, были примерно такими же. Тебе кажется, что ты полностью плаваешь, купаешься в информации. И это — озеро, вот оно наполнено информацией. Но это не озеро, это — океан!», — сказал президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил о том, что фигуру главаря украинских националистов Степана Бандеры должно оценить время, а в данный момент этот персонаж вызывает неоднозначную реакцию на Украине.

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