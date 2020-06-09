Киев, 9 июня 2020, 11:56 — REGNUM Война в Донбассе является лабиринтом, из которого есть выход, заявил президент Украины Владимир Зеленский 9 июня в интервью изданию «Украинская правда».
Он отметил, что не менял свою позицию в отношении Донбасса после того, как стал президентом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил о том, что фигуру главаря украинских националистов Степана Бандеры должно оценить время, а в данный момент этот персонаж вызывает неоднозначную реакцию на Украине.
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