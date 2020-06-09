Тегеран, , 11:46 — REGNUM Гражданин Ирана, подозреваемый в связях с ЦРУ и израильской службой внешней разведки «Моссад», а также предоставлении данных о генерале Касеме Сулеймани, приговорен к смертной казни. Об этом 9 июня официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, его слова приводит гостелерадиокомпания IRIB.

«Махмуд Мусави Маджд был связан с ЦРУ и «Моссадом» <…> и занимался за долларовое вознаграждение шпионажем за Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана)», — заявил Исмаили.

Также он уточнил, что именно Маджд «передал врагам местоположение Сулеймани» и что за это указанный гражданин приговорен к смертной казни, которая будет приведена в исполнение в ближайшее время.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 января США провели в Багдаде операцию по ликвидации командующего КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани, на что Иран в ответ провел ракетную атаку на иракские базы с американскими военнослужащими, и позднее власти США вынуждены были признать, что из-за этого часть военных пострадала.

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