Киев, , 11:38 — REGNUM Политический деятель и блогер Анатолий Шарий прокомментировал информацию о том, что, начиная с сегодняшнего дня, 9 июня, украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе будут консультировать «представители Донбасса» Денис Казанский и Сергей Гармаш.

«Казанский… регулярно оскорблял жителей Донбасса, разжигал и выдумывал фейки о них. Один из сотен ярких и безумных фейков — о солдате, которого сепаратисты ради смеха повесили на провода», — напоминает Шарий.

По его мнению, «воинственная неадекватность» новой власти на Украине зашкаливает, или речь идет о намеренном желании унизить другую сторону.

«Я на месте «той стороны» отказался бы от любых переговоров до вывода этих «консультантов» из контактной группы и извинений», — резюмировал политик.

ИА REGNUM напоминает, что с недавних пор официальный Киев отстаивает идею о том, что в переговорах в Минске должны участвовать лояльные Украине переселенцы из Донбасса. Сегодня СМИ сообщили, что «консультантами» от бывшей Донецкой области избраны журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, от бывшей Луганской — глава Международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан и врач Константин Либстер. Соответствующую информацию уже подтвердил вице-премьер — министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» и фактический главы делегации Украины в Минске Алексей Резников.