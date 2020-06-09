Киев, , 11:40 — REGNUM Подозреваемый в убийстве одесский радикал Сергей Стерненко проигнорировал вызов в Службу безопасности Украины (СБУ), сообщило 9 июня издание Strana.ua.

По словам журналистов, к зданию СБУ группа поддержки радикала не пришла, собралось около десятка журналистов.

Ситуацию прокомментировал депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский:

«Служба безопасности Украины в любой момент может легко решить вопрос вручения подозрения Стерненко. Для этого нужно просто приказать охраняющим его сотрудникам «Альфы» чуть придержать его за шиворот», — написал о н в своём telegram-канале.

Напомним, Стерненко подозревают в совершении убийства в 2018 году в Одессе. Его вызвали в СБУ для вручения документов о подозрении, но сам радикал заявил, что не придёт, поскольку повестка была вручена не за три дня до даты вызова, а за два.

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