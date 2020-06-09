Киев, , 11:16 — REGNUM В Верховной раде Украины сегодня, 9 июня, официально зарегистрирован президентский законопроект «О народовластии через всеукраинский референдум».

Соответствующую информацию обнародовал аппарат парламента Украины, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, проект закона получен Верховной радой и передан на рассмотрение руководству. Президент Зеленский определил данный законопроект как безотлагательный. Вместе с тем, текст проекта и сопроводительные документы к нему пока не обнародованы.

Напомним, что 26 мая первый заместитель главы Верховной радыРуслан Стефанчук проинформировал, что международные эксперты заявили о необходимости доработки законопроекта о всеукраинском референдуме, который разрабатывает украинская власть. Впрочем, тогда Стефанчук не уточнил, какие именно моменты вызвали критику экспертов и сколько времени необходимо на доработку документа.

Отметим, что согласно принятому весной на Украине закону о продаже земли, вопрос продажи земли иностранцам должен решаться на всеукраинском референдуме.