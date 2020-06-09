Москва, , 11:15 — REGNUM В Госдуме на фоне «пьяного» ДТП с участием актера Михаила Ефремова предлагают ввести институт конфискации автомобилей, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

«У пьяных надо отбирать автомобиль, не важно — дорогой автомобиль или задрипанная «шестерка» в деревне, но если человек сел за рубль пьяным, то такой автомобиль должен быть конфискован. Мы будем прорабатывать эти инициативы с ГИБДД, мы ждем от них тоже ждем предложений, чтобы это все работало», — заявил депутат Госдумы Александр Васильев («Единая Россия»).

Актер Михаил Ефремов в пьяном виде совершил ДТП в Москве, водитель фургона погиб.