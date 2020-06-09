Джакарта, , 11:14 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди примет участие в онлайн-встрече стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), чтобы обсудить план Израиля по аннексии территории Палестины, сообщает Antara.

Внеочередная министерская конференция ОИC, которая состоится в среду, 10 июня, будет проходить под председательством министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бин Фархана бин Абдаллы Аль Сауда.

Целью встречи стало обсуждение текущей ситуации в Палестине, в частности, плана Израиля аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан.

Ожидается, что глава МИД Индонезии представит мнение правительства по этому вопросу, а также предложения в виде конкретных шагов, которые ОИС должна рассмотреть для предотвращения аннексии палестинской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии вновь подняло вопрос о ситуации в Палестине на мировом форуме, призвав Израиль прекратить захват палестинской территории на Западном берегу реки Иордан.

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