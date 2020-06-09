Стокгольм, , 11:49 — REGNUM Джимми Окессон, лидер шведских демократов, третьей крупнейшей политической партии по количеству занимаемых мест в парламенте Швеции, заявил, что иммиграция в Швецию должна снизиться до нуля или, предпочтительно, уйти в отрицательное значение. Об этом 8 июня сообщила шведская газета Fria Tider.

8 июня в студии центрального шведского телеканала SVT лидер Шведских демократов Джимми Окессон и представитель Центристов Джонни Като обсудили иммиграционную политику Швецию.

Мнения парламентариев были диаметрально противоположными, так как Като выступал за более широкую программу принятия беженцев, в то время как Окессон жестко критиковал предложения своего оппонента и призывал жестко ограничить иммиграционный поток.

«Мы не отказались от целевых объемов иммиграции, но если у нас должна быть эти целевые объемы, то они должны быть равны нулю или уйти в отрицательное значение. Ситуация в Швеции настолько напряженная, что мы не можем принимать больше (прим.: беженцев). Это является невозможным. Больше людей должны вернуться обратно в свои страны», — объяснил Окессон.