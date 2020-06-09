Москва, , 11:07 — REGNUM Гражданство России получили около 200 тыс. жителей ДНР и ЛНР, заявил 9 июня первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в комментарии ТАСС.

«На сегодняшний день получили паспорта 187 240 жителей народных республик. В стадии оформления находятся около 98 тыс. заявлений», — рассказал он.

По словам парламентария, до конца 2020 года гражданами России станут ещё 600−800 жителей Донбасса.

Водолацкий отметил ожидаемый рост числа заявок на получение гражданства по мере отмены карантинных ограничений.

«Это будут сотни тысяч людей, которые сейчас просто ждут окончания карантина», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская сторона представила лиц, которые, по её мнению, должны представлять Донбасс на переговорах Трёхсторонней контактной группы. В число украинских «представителей» вошли журналисты, занимавшиеся разжиганием ненависти к жителям региона.

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