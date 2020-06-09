Москва, 9 июня 2020, 11:07 — REGNUM Гражданство России получили около 200 тыс. жителей ДНР и ЛНР, заявил 9 июня первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в комментарии ТАСС.
По словам парламентария, до конца 2020 года гражданами России станут ещё 600−800 жителей Донбасса.
Водолацкий отметил ожидаемый рост числа заявок на получение гражданства по мере отмены карантинных ограничений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская сторона представила лиц, которые, по её мнению, должны представлять Донбасс на переговорах Трёхсторонней контактной группы. В число украинских «представителей» вошли журналисты, занимавшиеся разжиганием ненависти к жителям региона.
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