Киев, , 10:56 — REGNUM На Украине сегодня, 9 июня, эксперты обсуждают заявление президента страны Владимира Зеленского о том, что нынешняя власть планирует на законодательном уровне закрепить функции института первой леди, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в одном из интервью накануне Зеленский заявил, что у «первой леди» должны быть конкретные обязанности — «таким образом люди будут понимать, что должна делать жена президента». Президент добавил, что он пришел к такой идеи после «неприятного инцидента» со своей супругой, который она не предавала огласке.

Политолог Виталий Бала отмечает, что на Украине существует неписаное правило, что семью политика не стоит трогать, если семья не проявляет активность в публичной политике.

«Зеленского оскорбляют негативные высказывания в адрес его жены, и это понятно… Непонятно только, почему он сам планирует навести прицел своих политических оппонентов на свою жену такой бессмысленной инициативой», — заявил эксперт, задавшись вопросом, будет ли президент платить первой леди заработную плату по новому закону.

«Возможно, планируется офис первой леди? Так его можно разместить также на Банковой (улице в Киеве, где расположен офис президента — ред.)», — иронически отмечает Бала.

Политолог подчеркивает, что во всём мире первые леди традиционно занимаются в основном благотворительностью, и это правильно.

«Надеюсь, что всё-таки здравый смысл возобладает, и никакого закона о первой леди в Украине не будет», — резюмировал Бала.