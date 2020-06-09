Дили, , 10:52 — REGNUM Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) окажет Восточному Тимору помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агентства.

По их словам, к концу года представители KOICA намерены поставить в Восточный Тимор более 30 видов медицинских товаров общей стоимостью $210 тыс., среди которых оборудование и реагенты необходимые для диагностики коронавируса. Помощь будет оказана в связи с высоким риском возникновения новой волны коронавирусной инфекции, завезенной из-за рубежа.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании между представителями Корейского агентства международного сотрудничества, Международной организации по миграции (IOM) и Корейским национальным институтом здоровья (NIH) был подписан 9 июня в Дили.

Известно, что с 27 марта власти Восточного Тимора объявили чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса, а также закрыли въезд в страну.

С начала пандемии в Восточном Тиморе выявлено 24 случая заражения коронавирусом.