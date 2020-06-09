Джакарта, , 10:42 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин вновь призвал общественность соблюдать санитарный протокол, сообщает Kompas.

«Держите дистанцию, наденьте маску, я прошу об этом», — призвал Маруф Амин.

По его словам, теперь сообществу разрешено передвигаться, хотя пандемия все еще продолжается, соблюдение санитарного протокола становится важнее, чем раньше.

«Когда мы общаемся, делаем какие-то действия, тогда поддержание санитарного протокола становится очень важным», — подчеркнул Маруф Амин.

Маруф Амин отметил, что, поскольку людям разрешено выполнять действия вне дома, они должны быть более подготовленными к защите, подчиняясь более строгим правилам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Дони Монардо объявил, что 136 районов / городов, которые включены в «желтую зону», смогут вернуться к осуществлению продуктивной и безопасной общественной деятельности.

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