Хельсинки, , 10:39 — REGNUM Новым министром финансов Финляндии стал Матти Ванханен, который с 2003 по 2010 год находился на посту главы правительства страны. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба финского правительства.

«Во вторник, 9 июня, президент республики назначил члена парламента Матти Ванханена, магистра социальных наук, членом правительства и министром финансов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что в связи с этим же президент Финляндии освободил от данной должности по собственному желанию Катри Кулмуни.

Кроме этого, известно, что экс-глава минфина вынуждена была покинуть свой пост в связи со скандалом об оплате личных тренингов за бюджетный счет и на данный пост был выдвинут Ванханен, который до этого был вице-спикером парламента страны.

Отметим, Матти Ванханен родился в 1955 году. Является был главой правительства Финляндии и председателем партии «Финляндский центр» с 2003 по 2010 год и кандидатом в президенты страны на выборах 2018 года.